Вор со стажем украл телефон у своей знакомой

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась мурманчанка. По словам заявительницы из её квартиры, расположенной в доме по улице Чумбарова-Лучинского, был похищен мобильный телефон, стоимостью 5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что кража имущества была совершена путем подбора ключа. Оперативники, опросив потерпевшую, выяснили, что она несколько дней назад, находясь в своей квартире, распивала спиртные напитки в компании знакомых.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний неработающий житель областного центра, ранее неоднократно судимый, в том числе и за аналогичные преступления.

Похищенное имущество изъято у злоумышленника в ходе выемки. Позже он признался в совершении кражи. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не следит, он похитил из квартиры знакомой запасной комплект ключей. Спустя несколько дней, воспользовавшись ключами, он открыл дверь и похитил из квартиры потерпевшей мобильный телефон.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.