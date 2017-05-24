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Мурманская область. Арктика24.05.17 12:35

Вора - рецидивиста, укравшего из машины бортовой компьютер и автомагнитолу, поймали по отпечаткам пальцев

В отдел полиции с просьбой о помощи обратился мужчина 1958 года рождения. Заявитель сообщил о факте хищения у него бортового компьютера и автомагнитолы «Сони» общей стоимостью 25 тысяч рублей. Кража, по словам потерпевшего, совершена из салона принадлежащего ему автомобиля «Вольво», оставленного в автогородке возле посёлка Росляково. Полицейские, опросив мужчину, установили, что кража произошла в ночное время, около 3.00, путем разбития стекла задней двери машины. Сигнализацию вору удалось отключить.

На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника. Их проверили по оперативным базам банных. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан неработающий, ранее судимый за кражу житель посёлка Росляково 1993 года рождения. Похищенное имущество он продать не успел, оно изъято и возвращено законному владельцу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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