Воркаут – в массы!

Сегодня на обновленном стадионе у мурманской школы № 20 состоялись показательные выступления спортсменов, занимающихся воркаутом.

Традиционное мероприятие проводится с целью популяризации уличного спорта. Молодые люди продемонстрировали, как можно заниматься на уличных снарядах и привести себя в форму абсолютно бесплатно.

— С появлением в Мурманске современных спортивных площадок, спорт на свежем воздухе становится все более популярным у молодёжи, — отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. — Сегодняшнее мероприятие только подтверждает это. Поэтому так важно, чтобы в городе подобные спортивные объекты продолжали строиться, создавались еще более комфортные условия для здорового досуга молодежи.

За последние несколько лет городские власти построили более 110 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах Мурманска.

Кроме того у спортсменов появилась возможность не только качественно тренироваться, но и организовывать соревнования.

— Центр гражданско-патриотического воспитания совместно с молодёжным объединением «Уличный спорт» регулярно проводят показательные выступления, а также состязания по воркауту, — рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Объединение молодёжных центров» Анна Евгеньевна Морозова. — Уже 8 июля пройдут открытые городские соревнования по уличному спорту.

Каждый, кто хочет поучаствовать в соревнованиях, может обратиться в Центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10а).