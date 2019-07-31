Восемь кандидатов сняли с дистанции

30 июля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Мурманской области. Приняты решения об отказе в регистрации кандидатов губернаторской гонки: Габриеляна С.М., Гаджимагомедова К.Р., Дмитренко Н.Н., Еминцева Д.В., Зуба М.И., Кириленко М.А., Соколова М.Ю. и Сухотина М.А. Теперь в «политическом забеге» остались семь кандидатов.

Внесены изменения в единую нумерацию избирательных участков, образуемых в Мурманской области для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей. Утверждён график работы на август 2019 года членов Избирательной комиссии Мурманской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе на выборах губернатора Мурманской области.