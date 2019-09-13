Восемь новых наркозно-дыхательных аппаратов поступили в учреждения области

За счёт средств областного бюджета были приобретены восемь наркозно-дыхательных аппаратов общей стоимостью 24248,4 тысячи рублей для медицинских организаций региона.

Новая техника закуплена в рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие здравоохранения» и плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи на территории региона.

Аппараты высокого класса позволяют на современном уровне контролировать и поддерживать основные функции организма во время проведения длительных операций. Техника оснащена широким спектром функций и возможностей, обеспечивающих безопасное и эффективное выполнение всех процедур анестезии.

В настоящее время наркозно-дыхательные аппараты уже поставлены в Мурманскую областную клиническую больницу им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Оленегорскую центральную городскую больницу, Ловозерскую и Печенгскую центральные районные больницы.