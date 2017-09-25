Восемь патронов могут обернуться териберчанину лишением свободы на срок до 4 лет.

В ходе операции «Арсенал» сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району получили информацию о причастности жителя Териберки к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Оперативники провели обыск по месту жительства ранее не судимого жителя посёлка и нашли 8 патронов, которые были направлены на экспертизу. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что безработный житель Териберки 1960 года рождения хранил патроны калибра 5,6 мм, которые пригодны для стрельбы из нарезного оружия.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.