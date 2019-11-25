Восемь проектов по развитию инфраструктуры запустили порты Западной Арктики в 2020 году

Руководитель ФГБУ «Администрации морских портов Западной Арктики» (АМП) Сергей Диденко рассказал о перспективных проектах развития подведомственных портов.

По его словам, в 2019 году учреждение рассмотрело следующие представленные материалы заказчиков: АО «Мурманский морской торговый порт» по проекту «Ремонтное дноуглубление и восстановление глубин в акватории у причалов с № 4 по №15»; Декларацию АО «Нефтегазхолдинг» о намерениях инвестирования в строительство объекта «Порт бухта Север» (Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район); Декларацию ООО «Полар Инжиниринг» о намерениях инвестирования в строительство угольного терминала «Бухта Север» (морской порт Диксон); Декларацию ООО «Северная звезда» о намерениях инвестирования в строительство объекта «Морской угольный терминал на базе Сырадасайского угольного месторождения»; ООО «Таймырнефтегаз-Порт» материалы на согласование проектной документации по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»; ООО «Мордрага» материалы по проекту «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» и объектов подготовительного периода. 1-й этап подходной канал и акватория»; Декларацию ООО «Обский СПГ» о намерениях инвестирования в строительство по проекту «Терминал сжиженного природного газа «Обский» и АО «82 СРЗ» материалы по проекту «Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в арктической зоне РФ с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории СМП в жилрайоне Росляково г. Мурманска на базе АО «82 СРЗ» (разрешение на создание искусственных земельных участков № 1, 2, 3 в Кольском заливе Баренцева моря (губа Чалмпушка).

Как пишет журнал «Морские порты» (№ 7, 2019 год), для первоначальной подготовки материалов по проектам производится сбор основных сведений по планируемым к включению участкам территории и акватории, которые отражают все характеристики участков в графическом и текстовом форматах, сведения об инициаторе. Следующим этапом материалы по проектам представляются на рассмотрение и согласование в заинтересованные ведомства, в том числе в высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, на территории которого расположен морской порт.

Для реализации задач по увеличению грузооборота и экономической эффективности портов изменяются их границы.

«ФГБУ «АМП Западной Арктики» проводит комплексную работу по подготовке следующих проектов: по включению в границы порта Архангельск территорий морских портов Онега, Мезень, а также морского терминала в г.Кемь; по включению в границы порта Кандалакша территории морского порта Витино; по включению в границы порта Дудинка территории морского порта Хатанга; по изменению границ объекта «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в порту Сабетта; по порту Мурманск – размещение временного рейдового перегрузочного комплекса (ВРПК) для перегрузки сжиженного природного газа в восточной части Кильдинского пролива и размещение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в с.Белокаменка Мурманской области», - перечислил руководитель Сергей Диденко.