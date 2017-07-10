Сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации стало больше8-летний мальчик упал в реку Нива. Ведутся поиски
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.07.17 17:00

Восемь проектов с участием организаций Мурманской области профинансируют по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривался вопрос о выполнении поручения президента России Владимира Путина, данного в апреле на заседании оргкомитета «Победа». Поручение касается развития гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации.

Первый заместитель главы региона напомнил, что 6 июля состоялось очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области, в ходе которого рассмотрен ряд вопросов, напрямую касающихся международных связей муниципальных образований нашего региона.

Министр экономического развития Елена Тихонова рассказала подробности о заседании координационного совета, а также о принятых решениях. В частности, администрациям муниципальных образований рекомендовано активизировать работу по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Министр предложила в первую очередь использовать для этой работы возможности мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны, а также направленных на развитие молодёжного сотрудничества.

Кроме того, Елена Тихонова проинформировала о подведении итогов первого раунда программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Всего было подано 40 заявок, в 29 из них приняли участие партнеры из Мурманской области. В результате из одобренных к финансированию 11 проектов – 8 с участием организаций Мурманской области, а 7 из них относятся к тематической цели программы: охрана окружающей среды. В период с 26 июня по 29 сентября 2017 года объявлен второй раунд приема проектных заявок в программу «Коларктик».

Первый заместитель губернатора поинтересовался ходом реализации некоторых проектов предыдущего программного периода «Коларктик», в частности, проекта «Агропарк Алакуртти». Елена Тихонова, а также глава муниципалитета Алакуртти Алексей Владимиров пояснили, что построенный комплекс зданий передан в собственность муниципалитету, начата опытная эксплуатация, выявленные недочеты подрядчик обязался устранить.

В заключение Алексей Тюкавин подчеркнул, что программа приграничного сотрудничества «Коларктик» отбирает проекты, в которых на паритетных правах участвуют все стороны, подписавшие соглашение. Россия участвует в финансировании проектов наравне с ЕС, а также Финляндией, Швецией и Норвегией.

«Это международный финансовый институт, который позволяет финансировать конкретные совместные проекты, связанные с приграничным сотрудничеством и направленные, прежде всего, на развитие муниципалитетов», - сказал Алексей Тюкавин.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 216 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Антон
10.07.17 21:31
А что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
Комментарий к новости:Банкоматы распознают своих клиентов по лицу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуКурс евро снизился на 17 копеек, а доллара – почти на 8 копеекДоллар и евро начали торги сегодня снижением-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 июляПлановые отключения в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика