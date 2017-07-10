Восемь проектов с участием организаций Мурманской области профинансируют по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривался вопрос о выполнении поручения президента России Владимира Путина, данного в апреле на заседании оргкомитета «Победа». Поручение касается развития гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о Российской Федерации.

Первый заместитель главы региона напомнил, что 6 июля состоялось очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области, в ходе которого рассмотрен ряд вопросов, напрямую касающихся международных связей муниципальных образований нашего региона.

Министр экономического развития Елена Тихонова рассказала подробности о заседании координационного совета, а также о принятых решениях. В частности, администрациям муниципальных образований рекомендовано активизировать работу по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Министр предложила в первую очередь использовать для этой работы возможности мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны, а также направленных на развитие молодёжного сотрудничества.

Кроме того, Елена Тихонова проинформировала о подведении итогов первого раунда программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Всего было подано 40 заявок, в 29 из них приняли участие партнеры из Мурманской области. В результате из одобренных к финансированию 11 проектов – 8 с участием организаций Мурманской области, а 7 из них относятся к тематической цели программы: охрана окружающей среды. В период с 26 июня по 29 сентября 2017 года объявлен второй раунд приема проектных заявок в программу «Коларктик».

Первый заместитель губернатора поинтересовался ходом реализации некоторых проектов предыдущего программного периода «Коларктик», в частности, проекта «Агропарк Алакуртти». Елена Тихонова, а также глава муниципалитета Алакуртти Алексей Владимиров пояснили, что построенный комплекс зданий передан в собственность муниципалитету, начата опытная эксплуатация, выявленные недочеты подрядчик обязался устранить.

В заключение Алексей Тюкавин подчеркнул, что программа приграничного сотрудничества «Коларктик» отбирает проекты, в которых на паритетных правах участвуют все стороны, подписавшие соглашение. Россия участвует в финансировании проектов наравне с ЕС, а также Финляндией, Швецией и Норвегией.

«Это международный финансовый институт, который позволяет финансировать конкретные совместные проекты, связанные с приграничным сотрудничеством и направленные, прежде всего, на развитие муниципалитетов», - сказал Алексей Тюкавин.