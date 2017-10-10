Воспитанница Кольской районной детской школы искусств Виктория Эннс представила Мурманскую область на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в Москве

В Кремлевском Государственном Дворце состоялся концерт одного из самых известных оркестров России «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина и победителя телепроекта «Голос» Дины Гариповой. В концерте, приуроченном к 30-летию коллектива, звучала классическая музыка, джаз, романсы и популярная музыка XX и XXI веков.

Воспитанница Кольской районной детской школы искусств Виктория Эннс была приглашена в качестве гостя концертной программы наряду с участниками проекта «Голос», известными российскими музыкантами и исполнителями.

Талант Виктории Сергей Жилин заметил на региональном конкурсе «Фонограф-дебют», который проходил в Мурманске в апреле этого года. Он пригласил юную вокалистку принять участие в концерте на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в Москве. Виктория Эннс в дуэте с певицей Диной Гариповой блестяще исполнила песню «Music of the night» из мюзикла «Призрак оперы». Сергей Жилин и Дина Гарипова сказали много хороших слов в адрес талантливой вокалистки. Виктория за недолгое пребывание в Москве окунулась в интересную творческую атмосферу, увидела закулисную жизнь выдающихся музыкантов, а также познакомилась с интересными людьми и их творчеством.