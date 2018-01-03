Воспитанникам центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, скучать во время новогодних праздников не придётся

Более 100 воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, примут участие в различных праздничных мероприятиях в период новогодних праздников: развлекательных шоу, викторинах, экскурсионных походах и др.

В рамках проведения мероприятий планируется посещение детьми Новогоднего представления в мурманской филармонии, участие в развлекательном шоу «Иллюзионист», в спортивно-развлекательной программе «Путешествие в Хибиниум». Воспитанники центров смогут полюбоваться красочным шоу, посоревноваться в веревочных аттракционах, покататься на санках, провести фотоссесию с собаками породы хаски и многое другое. Для ребят подготовлено множество сюрпризов, а осуществить мечты детей помогут спонсоры организаций для детей-сирот и волонтеры.

В Министерстве образования и науки Мурманской области также сообщили, что в новом году дети из центра «Ровесник» проведут зимние каникулы в санатории «Лапландия», на базе которого для них организованы многочисленные развлечения, экскурсии. В показе новогодней сказки в Апатитском комплексном центе социального обслуживания населения примут участие воспитанники Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева.

При подготовке праздничных мероприятий были учтены пожелания воспитанников центров. При этом особое внимание уделялось обеспечению безопасности и комфортных условий для детей.