Воспитанники Центра помощи детям «Ровесник» на практике знакомились с профессией спасателя

На базе Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра СЗРПСО МЧС России (МАКАСЦ) состоялось необычное мероприятие. Гостями спасателей и пожарных стали воспитанники Центра помощи детям «Ровесник».

- Дети первый раз так близко увидели пожарную и спасательную технику экстренного ведомства и не скрывали эмоций, - рассказала Дина Рыгина, младший инспектор группы по кадровой и воспитательной работе пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области». - Сотрудники МЧС рассказали о том, какое оборудование они применяют при спасении людей и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Первая часть встречи была проведена на улице. Здесь, помимо экскурсии и рассказа о спасательных автомобилях, сотрудники пожарной охраны наглядно показали, как нужно пользоваться огнетушителем, чтобы ликвидировать возгорание.

- В качестве юного пожарного выступил один из воспитанников, а уже после ликвидации возгорания все желающие могли лично испытать огнетушитель в действии, - рассказала Дина Рыгина.

А в спортивном зале детей ждал небольшой квест, в ходе которого ребятам рассказали о правилах поведения на водоёмах, правилах пожарной безопасности и правилах оказания первой помощи. Юным северянам так понравилось мероприятие, что они пообещали посещать спасателей чаще.