Воспитанники детского сада побывали в гостях у кандалакшских полицейских

В рамках межведомственной профилактической акции «ПАПин апрель» воспитанники детского сада «Солнышко» лично познакомились со службой полицейских. Подобное мероприятие в стенах отдела полиции района проходило впервые.

У дверей отдела полиции дошкольников встретил председатель Совета ветеранов ОВД при МО МВД России «Кандалакшский» Николай Иванович Карвонен. Он пригласил ребят в музей отдела, где рассказал им об истории кандалакшской полиции, о трудностях, большой ответственности и престиже профессии полицейского. Несмотря на очень юный возраст, экскурсантов интересовало все, они задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы, слушали и запоминали.

Экскурсия продолжилась во дворе отдела полиции, где дети с неподдельным интересом разглядывали патрульные автомобили ДПС и ППС. Сотрудники полиции рассказали им, для чего нужны инспекторы на улицах города, зачем на полицейской машине «мигалки» и различные звуковые сигналы. Ребята смогли посидеть в салоне, что-то сказать в сигнальный громкоговоритель, посмотреть в действии проблесковые маячки.

Приятным сюрпризом для дошкольников стала встреча с полицейским-кинологом Верой Стрыгиной. Она рассказала детям о задачах кинологической службы, об особенностях работы с собаками разных пород, использовании их привычек и особенностей в работе. Для воспитанников детского сада было организовано небольшое выступление - служебные собаки выполнили команды, подаваемые голосом или жестом, затем быстро нашли закладки с наркотиками и задержали условного преступника.

Встреча с сотрудниками полиции прошла интересно и познавательно. Многим из дошкольников захотелось и самим стать полицейскими. В завершение экскурсии юные гости, их педагоги и сотрудники полиции сфотографировались на память.