Воспитанники кадетских классов Мурманской области приняли участие в IV Международном кадетском балу

Уже традиционно в декабрьские дни в Москве проходит Международный кадетский Бал. IV Международный благотворительный кадетский бал приурочен ко Дню Героев Отечества и посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию 2-й мировой войны. В нём приняли участие представители ведомственной системы образования Следственного комитета России: кадеты Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России, Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и профильных кадетских классов в общеобразовательных организациях из разных регионов нашей страны, в том числе и из Мурманской области.

Международный кадетский бал является олицетворением преемственности поколений, славных отечественных традиций и богатого духовного наследия. Объединяя большое количество юных ребят, мероприятие служит благородным целям, именно поэтому оно заручилось поддержкой общественных и федеральных структур, в том числе и Следственного комитета России.

В этом году количество желающих принять участие в благотворительном кадетском балу в разы увеличилось. Лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, воспитанники социальных учреждений России съехались из 65-ти субъектов нашей страны. Присоединились новые участники – кадеты из Омской, Тюменской, Новосибирской областей и Краснодарского края. Заявки на участие в мероприятии поступили от зарубежных молодёжных делегаций, в том числе из образовательных учреждений Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Южная Осетия.

Не менее важным является то, что мероприятие носит благотворительный характер, и на бал были приглашены дети из социальных учреждений, нуждающиеся в особой заботе и внимании.

В качестве почётных гостей на балу присутствовали политики, общественные и культурные деятели, представители научной сферы, а также Герои Советского Союза и России. Выдающиеся люди и яркие таланты из числа старшего поколения для юных участников бала являются примером нравственности, выдержки и стремления к поставленным целям.

Бал прошёл в теплой, дружественной обстановке. В Московском Гостином Дворе царила атмосфера праздника. Статные молодые люди и грациозные девушки кружились в вальсе и исполняли полонез, демонстрируя пластику и знание классического танца. Этот бал ещё раз стал свидетельством продолжения молодым поколением славных многовековых традиций культуры России.