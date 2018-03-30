Воспитанники Кадетской школы Мурманска представляют наш регион на всероссийском сборе кадетских корпусов и школ

Смотр строя и песни, который состоялся у Музея Победы, стал главным событием XV Всероссийского сбора воспитанников кадетских корпусов и школ. В сборе, который проходит в Москве с 27 по 31 марта, принимают участие свыше 800 кадет из разных регионов Российской Федерации – от Камчатки до Кубани.

Мурманскую область на XV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ представляет делегация обучающихся и педагогов Кадетской школы города Мурманска.

После смотра для кадет была проведена обзорная экскурсия по диорамному комплексу Музея Победы, а также залам и основной экспозиции «Подвиг и Победа великого народа». Благодаря светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе» школьники совершили путешествие во времени и оказались в центре событий Великой Отечественной войны.

В программу ежегодного Всероссийского кадетского сбора также входит церемония возложения венков к Вечному Огню и Могиле Неизвестного солдата, торжественное мероприятие на Соборной площади Кремля, комплекс соревнований по военно-прикладным видам спорта на базе учебного центра Министерства обороны России, посещение музеев и театров столицы.