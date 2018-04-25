Воспитанники Кильдинской коррекционной школы-интерната посетили войсковую часть

24 апреля 2018 года воспитанники государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кильдинская коррекционная школа-интернат» в рамках сотрудничества и в преддверии празднования Дня Победы посетили войсковую часть 02098 города Мурманска. В ходе экскурсии ребята стали зрителями репетиции военного парада к 9 Мая, увидели новейшую военную технику. Такую уникальную возможность в рамках военно-патриотического воспитания предоставило руководство войсковой части.

После генеральной репетиции парада военнослужащие рассказали детям об армейской жизни. Воспитанники впервые стали свидетелями такого грандиозного события, где воочию увидели мощь и доблесть Российских Вооруженных Сил.