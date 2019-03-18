Воспитанники МБУДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15 стали серебряными призерами в спринте в биатлоне

В Кировской области в Кирово-Чепецком районе на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» проходила Всероссийская зимняя Спартакиада детей - инвалидов по зрению «Спортивная смена». В течение 5 дней 130 юных спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации боролись за звание сильнейших в двух видах спорта слепых – лыжные гонки и биатлон.

Мурманскую область на соревнованиях представляли Детушев Даниил (спортсмен) и Аверкиев Максим (ведущий) – воспитанники МБУДО г. Мурманска ДЮСАШ № 15, тренер Колмыков В.А.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, для ребят это были первые старты российского уровня, но они стали серебряными призерами в спринте в биатлоне и завоевали «бронзу» в лыжных гонках на дистанции 3 км свободным стилем.