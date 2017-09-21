Воспитанники Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей участвовали в развлекательно-познавательном мероприятии грин-пикник «Брусничник»

Воспитанники дома-интерната приняли участие в очередном мероприятии проекта «Разноцветная Арктика», организованном в рамках Года экологии городской Экологической библиотекой. Развлекательно-познавательная программа грин-пикник «Брусничник» направлена на расширение кругозора и представлений об окружающем мире через знакомство с растительным миром Кольского полуострова.

Внимаю детей была предложена презентация о ягодах, произрастающих на территории Кольского Заполярья: морошке, бруснике, чернике, воронике и клюкве. Специалисты библиотеки рассказали ребятам о пользе для здоровья, а также о легендах, связанных с северными ягодами.

Завершилось мероприятие торжественным чаепитием с ягодным пирогом и просмотром мультфильмов о Северном крае, созданных читателями библиотеки.

«Подобные мероприятия формируют бережное отношение и любовь к родному краю, способствуют успешной социализации воспитанников, создают особый душевный настрой», – отметила Елена Владимирова, учитель детского дома-интерната.