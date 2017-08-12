Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям отдохнули на турбазе «Лесная»

Поездка организована в рамках акции «Белый кораблик доброты» при содействии общественной организации инвалидов и лиц, нуждающихся в социальной защите, «Школа доброты».

В ходе двухдневной поездки ребята участвовали в веселых играх и соревнованиях, проведенных для них специалистами Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.

«Забота и внимание старшего поколения надолго запомнится ребятам. Такое доброе общение помогает детям выстраивать социально полезные связи, а старшему поколению проявлять заботу о детях, которые в ней особенно нуждаются», - отметила заведующая отделением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Светлана Дубинина.

С теплотой об этой встрече и с надеждой на продолжение общения с новыми друзьями дети вернулись в Центр.