Мурманская область. Арктика27.10.17 12:12
Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям познакомились с героями сказок и рассказов Евгения Пермяка
Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела литературный час «Мои любимые рассказы Евгения Пермяка», посвященный 115-летию писателя.
Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям познакомились с героями сказок и рассказов Евгения Пермяка «Торопливый ножик», «Первая рыбка», «Как Маша стала большой», «Хитрый коврик», которые учат добру, трудолюбию и терпению. Завершилась встреча занимательной игрой «Волшебная кисточка».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 502 человека
-
Последние комментарии
Ирина
26.10.17 17:41
Для чего надо было устанавливать леса в августе, чтобы разобрать в октябре. Ремонтные работы не велись на проспекте Ленина. Для того, видимо, чтобы отмыть бюджетные деньги?
Комментарий к новости:Мы не гонимся за скоростью, главное – качество капремонтов домов - Андрей Сысоев
Роман
26.10.17 01:15
Т***и е******е * - купюры редакции.
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами