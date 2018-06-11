Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища посетили учения по проведению поисково-спасательных работ на воде

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища накануне праздников посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр, на базе которого проходил смотр сил и средств ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Мурманской области». Нахимовцы посетили данное мероприятие с целью обучения морской практике и ознакомления с техникой ГИМС.

Воспитанникам нахимовского училища было показано учение на акватории Кольского залива по отработке взаимодействия в ходе поисково-спасательных работ на водных объектах.

На этом мероприятии нахимовцы познакомились с правилами безопасного поведения на водоемах. Ребятам продемонстрировали, как происходит спасение утопающего. В роли «пострадавшего» выступил госинспектор ГИМС.

Особенно нахимовцам запомнилось и понравилось знакомство со специальной водной техникой, находящейся на вооружении Центра.

Воспитанники продолжат посещение Центра для отработки практических навыков в рамках летней морской практики, которая проходит с 1 по 14 июня, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.