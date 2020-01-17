Обещают много, а как уж будет, не знаюГосдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьером
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.01.20 12:27

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завоевали призовые места на региональном конкурсе «Отечество»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Работы рассматривались жюри в 17 номинациях.

В номинации «Великая Отечественная война» победителем стал нахимовец 4-го курса Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) Роман Шефер с исследовательской работой «Роль авиации Северного флота в годы Великой Отечественной войны».

В номинации «Культурное наследие» третье место присуждено нахимовцу 5-го курса Мурманского филиала НВМУ Вячеславу Федирко за работу «Роль Кольского острога в истории Заполярья».

Предварительно работы были представлены Координационному совету Научного общества Мурманского филиала НВМУ и прошли строгий отбор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПроисхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 428 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика