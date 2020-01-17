Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища завоевали призовые места на региональном конкурсе «Отечество»

Илона Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

Глебовна Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались. Комментарий к новости: Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года