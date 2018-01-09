Мурманская область. Арктика09.01.18 06:55
Воспитанники Мурмашинского центра «Журавушка» посетили новогоднее представление Мурманской областной филармонии
Воспитанники Мурмашинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка» вчера посетили Мурманскую областную филармонию. На новогоднем представлении «Музыкальный переполох» ребят ждали встреча с Дедом Морозом и сказочными персонажами, загадки, приключения и, конечно, завораживающая музыка.
В представлении приняли участие артисты филармонии и хор мурманской детской музыкальной школы № 5. С Новым годом детей поздравил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.
Некоторые ребята посетили сегодня Мурманскую областную филармонию впервые.
Комментарии
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Sergey Kysil
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Роман
04.01.18 10:13
Согласен, вороньё слетается к телу "дряхлеющего" царя зверей. Посмотрел список ЦИК - орлов там не увидел.
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