Воспитанники Пермского кадетского корпуса знакомятся с Северным флотом

В Североморск прибыла делегация из Пермского края. В её составе - преподаватели и воспитанники Пермского кадетского корпуса, которые в течение двух дней планируют поближе познакомиться со службой воинов-североморцев.

Пермские кадеты прибыли на Северный флот впервые. Ранее подобные поездки в гости к воинам-североморцам были организованы в рамках взаимодействия с городами и регионами, входящими в Ассоциацию шефства над Северным флотом.

В программу посещения входят: тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», на котором юных кадетов ждёт экскурсия по кораблю, филиалы Военно-морского музея Северного флота – Краснознамённая подводная лодка К-21 и Музей ВВС в посёлке Сафоново, учебно-тренировочный комплекс подводников в гарнизоне Гаджиево и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Екатеринбург».

Кроме посещения объектов Северного флота гости из Перми побывают в самом северном общеобразовательном учреждении Минобороны России - Мурманском Нахимовском военно-морском училище. Там их ожидает экскурсия, сладкий стол и встреча с нахимовцами.