Воспитанников мурманской школы № 5 наградили тематической экскурсией

Сегодня в сквере на улице Ленинградской подвели итоги проекта «Экология России». Финалом акции стала тематическая экскурсия для самых активных участников – воспитанников мурманской школы № 5.

О разнообразии флоры и фауны Кольского края, а также об удивительных местах Заполярья ребятам рассказала известный мурманский краевед Елена Дудакова.

– Наши ученики активно занимаются проблемами экологии, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Старшеклассники передают бережное отношение к природе тем ребятам помладше, самостоятельно проводят открытые уроки, участвуют в различных экологических форумах.

Напомним, 2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Проект проводился при поддержке партии «Единая Россия». В рамках него около двух миллионов школьников приняли участие в экологическом уроке «Сделаем вместе», из них 1400 – учащиеся образовательных учреждений Мурманской области.