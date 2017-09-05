ОБЛАКА: Помогающая функция, или Учимся дарить тепло детямНа рассмотрение заявки по расширению арктического шельфа России международные отношения не влияют – Сергей Донской
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.09.17 16:54

Воспитанников мурманской школы № 5 наградили тематической экскурсией

Сегодня в сквере на улице Ленинградской подвели итоги проекта «Экология России». Финалом акции стала тематическая экскурсия для самых активных участников – воспитанников мурманской школы № 5.

О разнообразии флоры и фауны Кольского края, а также об удивительных местах Заполярья ребятам рассказала  известный мурманский краевед Елена Дудакова.

– Наши ученики активно занимаются проблемами экологии, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Старшеклассники передают бережное отношение к природе тем ребятам помладше, самостоятельно проводят открытые уроки, участвуют в различных экологических форумах.

Напомним, 2017 год в нашей стране объявлен Годом экологии. Проект проводился при поддержке партии «Единая Россия». В рамках него около двух миллионов школьников приняли участие в экологическом уроке «Сделаем вместе», из них 1400 – учащиеся образовательных учреждений Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 596 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Podozritelniy
04.09.17 21:29
Причина очередного пожара будет устанавливаться!!! Стандартная отговорка при ясном действии - экономим на разборке и вывозе мусора.
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар уничтожил очередную «деревяшку» в Мурманске
Олег
04.09.17 18:42
2017... Нет Бабыкина, нет Абрамова.
Комментарий к новости:Болевые точки Североморска посетили руководители флотской столицы
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
Комментарий к новости:На Северном флоте будет установлен памятник святому покровителю мореплавателей Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:15«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 7 копеек, а евро – на 5 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика