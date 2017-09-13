Воспитатель детского сада, отдав ребёнка матери, лишённой родительских прав, поступила легкомысленно - прокуратура

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска проведена проверка по факту обращения в органы полиции гражданина, проживающего в городе Мурманске, о том, что его бывшая супруга, лишенная родительских прав, похитила их совместную несовершеннолетнюю дочь из детского сада.

В ходе проверки установлено, что воспитатель детского сада не проявила должной предусмотрительности, легкомысленно отнеслась к словам подошедшей к ней на прогулке женщины, которую видела впервые и чья личность не была ею установлена, вследствие чего женщина смогла беспрепятственно увести ребёнка из дошкольного учреждения.

В результате данных действий дошкольного учреждения в течение длительного периода времени, а именно с 12.30 до 18.00, ребёнок находился в одной квартире с матерью, лишенной родительских прав, которая отказывалась впускать в квартиру сотрудников правоохранительных органов.

По результатам проверки прокуратурой округа в комитет по образованию администрации г.Мурманска внесено представление с требованием принять меры, направленные на недопущение впредь аналогичных нарушений закона, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.