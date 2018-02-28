РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.02.18 11:05

Вот и стали мы снова бедней…

Реальные доходы населения РФ в январе 2018 года снизились на 6,9% в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, приводит Внешэкономбанк свои расчёты в обзоре об экономической ситуации.

Как сообщалось, Росстат в оперативном докладе за январь впервые в своих расчетах доходов населения исключил эту выплату - на протяжении всего прошлого года она учитывалась при сравнении с доходами 2016 года. Некоторые экономисты назвали это «манипулированием данными».

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, если не учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе прошлого года. «Реальные доходы населения, по нашей оценке, снизились по отношению к январю прошлого года на 6,9%, и это полностью объясняется разовой пенсионной выплатой год назад», - приводятся в обзоре ВЭБа слова главного экономиста банка Андрея Клепача, который при этом отмечает, что в январе возобновился рост потребительского спроса после непрерывного спада в предыдущие три месяца.

«Выросли и розничные продажи, и спрос на платные услуги. За этим стоял как рост заработных плат, так и в целом доходов населения. В январе свою роль сыграли одновременное повышение МРОТ, индексация зарплат части бюджетных работников и перенос с февраля индексаций пенсий. Кроме того, потребление поддерживается активным ростом кредитов населению», - говорит экономист.

Глава Росстата Александр Суринов во вторник в ходе итоговой коллегии статистической службы сообщил журналистам, что Росстат в основном докладе за январь в начале марта опубликует более полную информацию о динамике денежных доходов населения в январе, с учётом и без учёта единовременной пятитысячной выплаты пенсионерам в январе прошлого года.

«В марте увидите все подробные динамические ряды и по пенсиям, и по доходам с учётом и без учёта этой выплаты. Просто это нужно объяснять вместе с пенсиями, а так как в оперативном докладе раздела по пенсиям нет, то все подробности будут приведены в основном докладе», - сказал он.

- Эта единовременная выплата в прошлом году - экстраординарное такое событие, никогда её не было, поэтому нужны дополнительные разъяснения. В целом её влияние в прошлом году на динамику доходов населения составило 0,4 процентных пункта», - сказал глава Росстата.

Доходы населения снижались четыре года подряд. Как сообщалось, в целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост.

В 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%, пишет fnmarket.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 289 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
28.02.18 15:42
Интересно, а когда уважаемый Герман Витальевич получал сам огромные премии , что же он жалобы не писал на начальника и себя ! Все устраивало ! А дама из следствия , которая на каждом совещании мат на
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Сергей
28.02.18 15:02
Хороший покровитель и подельник Горовой А.В. (ныне зам министра) в очередной раз прикроет коллегу.... Отличный репортаж, бомба!!!!!, но к сожалению вряд ли будет справедливое возмездие.... "Рыба гниет
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Помор-поморыч
28.02.18 07:28
Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВот и стали мы снова бедней…-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 70 копеек, а евро вырос почти на 25 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 марта-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика