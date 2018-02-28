Вот и стали мы снова бедней…

Реальные доходы населения РФ в январе 2018 года снизились на 6,9% в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, приводит Внешэкономбанк свои расчёты в обзоре об экономической ситуации.

Как сообщалось, Росстат в оперативном докладе за январь впервые в своих расчетах доходов населения исключил эту выплату - на протяжении всего прошлого года она учитывалась при сравнении с доходами 2016 года. Некоторые экономисты назвали это «манипулированием данными».

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, если не учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе прошлого года. «Реальные доходы населения, по нашей оценке, снизились по отношению к январю прошлого года на 6,9%, и это полностью объясняется разовой пенсионной выплатой год назад», - приводятся в обзоре ВЭБа слова главного экономиста банка Андрея Клепача, который при этом отмечает, что в январе возобновился рост потребительского спроса после непрерывного спада в предыдущие три месяца.

«Выросли и розничные продажи, и спрос на платные услуги. За этим стоял как рост заработных плат, так и в целом доходов населения. В январе свою роль сыграли одновременное повышение МРОТ, индексация зарплат части бюджетных работников и перенос с февраля индексаций пенсий. Кроме того, потребление поддерживается активным ростом кредитов населению», - говорит экономист.

Глава Росстата Александр Суринов во вторник в ходе итоговой коллегии статистической службы сообщил журналистам, что Росстат в основном докладе за январь в начале марта опубликует более полную информацию о динамике денежных доходов населения в январе, с учётом и без учёта единовременной пятитысячной выплаты пенсионерам в январе прошлого года.

«В марте увидите все подробные динамические ряды и по пенсиям, и по доходам с учётом и без учёта этой выплаты. Просто это нужно объяснять вместе с пенсиями, а так как в оперативном докладе раздела по пенсиям нет, то все подробности будут приведены в основном докладе», - сказал он.

- Эта единовременная выплата в прошлом году - экстраординарное такое событие, никогда её не было, поэтому нужны дополнительные разъяснения. В целом её влияние в прошлом году на динамику доходов населения составило 0,4 процентных пункта», - сказал глава Росстата.

Доходы населения снижались четыре года подряд. Как сообщалось, в целом за 2017 год доходы снизились на 1,7% в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Падение реальных доходов населения в 2017 году стало неожиданным для правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост.

В 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%, пишет fnmarket.ru.