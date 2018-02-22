Вова + Ира = семейный бизнес!

Бывший заместитель главы Оленегорска Владимир Мошников готовится уйти в бизнес? Компания, связанная с ним, захватывает коммунальный рынок города

Рейтинг самых богатых жён российских чиновников у интересующегося человека всегда вызывает массу вопросов. Это ж надо: муж за копейки тянет государственную лямку, а жена зарабатывает в сотни, а то и в тысячи раз больше. Сразу видно, кто кормилец в семье! Но мы не такие наивные! Как правило, схема несколько сложнее. Муж, используя административный ресурс и связи, обеспечивает прямой доступ к бюджетной кормушке, а жена-бизнесмен – всего лишь фикция, ведь народ знать о «праведной» деятельности главы семейства не должен.

Чем дальше в провинцию – тем круче встречаются семейные подряды. Москва далеко, президент за каждым хапугой не уследит лично. На худой конец, и с женой можно развестись или не расписываться вовсе, тогда декларировать её имущество не нужно. Закон требует этого только от близких родственников. А что? Всё равно весь доход — только в семью…

Здравствуй, добрый молодец!

Наш герой — Мошников Владимир Григорьевич. Его история началась, когда он занимал должность заместителя главы города Оленегорска. В этот период Владимир Григорьевич смог выполнить огромный объём работ и привлечь дополнительно в бюджет солидные деньги, которые пошли на капитальный ремонт жилых домов, дорог и дворовых территорий, мероприятия по энергосбережению. Это с его же слов. Также он утверждает, что не был снят с должности заместителя главы города Оленегорска в 2009 году по представлению прокуратуры, а ушёл только в связи с окончанием срока полномочий главы города. Претензий со стороны правоохранительных органов и тем более уголовного преследования не было – уверен чиновник. Поверим ему. Тем более город Владимир Григорьевич не оставил, трансформировался в заместителя директора ООО «Оленегорскводоканал», откуда в 2013 году попытался избраться уже мэром Оленегорска, но с треском провалился на прямых выборах. Народ доверия не оказал…

Однако Владимир Григорьевич не потерялся. Его «опыт» в сфере жилищно-коммунального хозяйства пригодился в Мончегорске, где он и поныне является профильным заместителем главы администрации. Предполагаю, что знания объектов и кадров родного города наш герой тоже не забросил на дальнюю полку.

Семейный подряд?

Из Оленегорска Владимир Григорьевич убыл, зато в 2013 году в городе появилась управляющая компания ООО «Виком». Эта фирма взяла в оборот свыше 20% жилфонда города. И стала процветать. Заглянем в состав учредителей ОООшки.

Согласно данным налоговой в учредителях «Викома» значатся 4 организации: ООО «ЭКО», ООО «Спецтехтранс», ООО «Лифт» и ООО «ОВК». А теперь – внимание! ООО «ОВК» — это краткое наименование ООО «Оленегорскводоканал», где Мошников Владимир Григорьевич столько времени так плодотворно работал заместителем директора. Какая неожиданность! Уже интересно? Копаем дальше!

Теперь заглянем в состав учредителей ООО «Оленегорскводоканал». Согласно записи, внесённой в ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц), 55-процентной долей в компании владеет Ирина Вяйновна Мошникова. Неужели просто однофамилица?

К слову, если подумать об Ирине в качестве супруги, соратника и партнёра, то совершенно новыми красками заиграет и название материнской ОООшки. «Виком» — Владимир, Ирина и КОМпания. Опять совпадение?

Задача – откусить побольше!

Но не всё коту масленица. В сентябре в Мончегорске пройдут муниципальные выборы, а при смене команды управленца Владимира Мошникова вполне могут попросить за дверь. Причиной легко может стать «профессионализм» заместителя. Тот самый, который мы легко обнаружили в открытых источниках, а затем рассказали читателям. Но если покинуть придётся и Мончегорск, то куда податься дальше?

Вернёмся в Оленегорск. Здесь с недавнего времени ООО «Виком» резко активизировало свою деятельность. Компания по всему городу проводит собрания собственников, пытаясь забрать жилфонд себе. Для этого даже наняли команду залётных специалистов, обладающих соответствующим опытом. Основная цель — дома, находящиеся под управлением одной из самых старых и надёжных городских компаний ООО «Наш дом». В ход идут любые методы. В суде уже лежит целый ряд заявлений граждан по факту подделки подписей при голосовании «ЗА» переход в новую управляшку.

Но пока суд да дело, дома уже могут перейти под крыло «Викома», который и будет собирать с людей деньги. Нужно ли здесь называть имя конечного выгодополучателя?..

Василий ГОРЯЧЕВ.