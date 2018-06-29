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Мурманская область. Арктика29.06.18 09:15

Вовлеченность детей школьного возраста в занятия спортом на территории региона составляет 57%

28 июня под председательством и.о. прокурора Мурманской области Сергея Фирсова в региональной прокуратуре состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги проверки исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.

Проверка проводилась органами прокуратуры области в период с февраля по апрель текущего года. Её итоги показали, что на территории Мурманской области осуществляют свою деятельность 17 организаций, занимающихся спортивной подготовкой несовершеннолетних, 39 образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также 61 аккредитованная региональная спортивная федерация по различным видам спорта. Вовлеченность детей школьного возраста в занятия спортом на территории региона составляет 57%.

В ходе проверки выявлены нарушения как в деятельности комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, органах местного самоуправления, так и физкультурно – спортивных и образовательных организациях, спортивных федерациях, например, не всегда уставные документы спортивных организаций, касающиеся вопросов приема, отчисления, комплектования, режима занятий соответствуют требованиям законодательства.

Случаи ненадлежащего обеспечения оборудованием, а также использования спортивного инвентаря, на который отсутствует документация о безопасности его применения, установлены прокуратурами Ленинского округа, Апатит и Кольского района.

Фактически повсеместно прокурорами принимались меры в связи с нарушением учреждениями физической культуры и спорта требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, антитеррористической защищенности.

Зачастую физкультурно-спортивными организациями ненадлежащим образом осуществляется контроль за состоянием здоровья несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом, за оказанием им медицинской помощи. Меры в связи с допуском детей к занятиям физической культурой и спортом без документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра, принимали прокуратуры Октябрьского округа г.Мурманска, г.Североморска, Кольского района. Имеют место случаи хранения лекарственных препаратов, предназначенных для обработки ран, с истекшим сроком годности.

Выявлены неединичные случаи принятия на работу в детские спортивные организации лиц без прохождения медицинских осмотров. Кроме того, работодатели не принимают меры к прохождению работниками образовательных организаций вакцинации, устанавливают требования к квалификации медицинского персонала, не соответствующие действующему законодательству. По-прежнему имеют место факты принятия на работу в спортивные школы лиц без справок об отсутствии судимостей.

Результаты проверки показали, что контроль за деятельностью детских физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку несовершеннолетних, уполномоченными органами не осуществляется или носит поверхностный характер. В связи с чем меры принимали прокуратуры г.г. Апатиты, Мончегорска, Кандалакши и прокуратура области.

Отдельное внимание в ходе проверки обращено на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Прокуратурами городов Апатиты, Североморска, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Терского и Ковдорского района внесены представления в связи с тем, что органом местного самоуправления не принят нормативный правовой акт, определяющий порядок утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Администрацией сельских поселений Варзуга и Алакуртти не утверждены календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год, что послужило основанием для внесения представлений прокуратурами г. Кандалакши и Терского района.

Отсутствие у пользователей объектов спорта инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований выявлено прокуратурами городов Мончегорска, Кандалакши, Печенгского и Терского районов.

Прокуратурами городов Кандалакши, Мончегорска, Апатит, а также прокуратурой области приняты меры в связи с тем, что организаторами официальных спортивных соревнований, не всегда соблюдается 30-дневный срок уведомления органа внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований.

Не остался без внимания со стороны органов прокуратуры вопрос содержания детских спортивных и игровых площадок. Меры к организациям, органам местного самоуправления, ответственным за содержание детских объектов, приняли прокуроры г.г.Североморска, Кировска, Оленегорска, Апатит, Полярные Зори, Ковдорского и Терского районов.

Реализуя надзорные полномочия, по результатам настоящей проверки прокуроры выявили 725 нарушений закона. По ним принесено 58 протестов, внесено 122 представления, направлено 10 исков, вынесено 19 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, объявлено 7 предостережений.

По итогам коллегии определены дополнительные меры, направленных на активизацию работы органов прокуратуры по данному направлению деятельности.

 

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