Возбудились: в течение месяца в Мурманской области оценят статус безопасности объектов образования и массового пребывания детей

Безопасность детей в местах массового пребывания стала одной из тем оперативного совещания, которое прошло в правительстве Мурманской области. Об основных мерах обеспечения антитеррористической и противокриминальной безопасности образовательных организаций региона доложил заместитель губернатора Александр Хомяков.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, всего в области 478 образовательных учреждений, которые расположены на 686 объектах – 93% из них оборудованы системами видеонаблюдения, 96% – системой тревожной сигнализации, на 91% объектов установлены периметральные ограждения. Как отметил заместитель губернатора, озабоченность вызывает достаточно низкий уровень обеспеченности учреждений сотрудниками охранных предприятий. Кроме того, в ближайшее время требует решения вопрос модернизации ранее установленных систем видеонаблюдения – это позволит проводить осмотр периметра объектов в полном объёме.

Александр Хомяков также напомнил, что с августа к образовательным организациям предъявляются новые требования антитеррористической защищенности. В настоящее время проводятся комиссионные обследования учреждений, по итогам которых будут разработаны новые паспорта безопасности. Плановое завершение паспортизации объектов – 1 февраля 2020 года.

Все иные объекты с массовым пребыванием детей – объекты культуры, детские и спортивные учреждения, учреждения социального обслуживания с круглосуточным нахождением детей – имеют паспорта безопасности, согласованные с заинтересованными правоохранительными ведомствами.

Как подчеркнул Александр Хомяков, профильным ведомствам и муниципалитетам предстоит рассмотреть возможность направления необходимых средства на заключение договоров с ЧОП на охрану мест массового пребывания детей, а также на оборудование объектов современными техническими средствами, в том числе камерами видеонаблюдения. Проверки безопасности организаций во взаимодействии с силовыми структурами планируется проводить ежеквартально.

Глава региона поручил в ближайшее время отработать с муниципалитетами конкретику по каждому учреждению: важно в деталях понимать, на что нужные деньги, какие деньги и главное, почему этот вопрос не поднимался ранее.

Глава региона призвал особое внимание уделить вопросу работы кнопок тревожного вызова и систем видеонаблюдения.

Общие итоги подведут в течение месяца, при этом муниципалитеты на местах проверят безопасность мест массового пребывания детей уже в ближайшую неделю.