Возбуждено уголовное дело по факту хищения 56 млн рублей при строительстве пункта погрузки причала в Североморске

По материалам военных прокуроров военными следственными органами по факту хищения бюджетных средств при строительстве пункта погрузки причала в Североморске возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

231 военной прокуратурой гарнизона при проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе установлено, что сотрудники ФГУП «Спецстройсервис» при Федеральном агентстве специального строительства» (сейчас – ФГУП «Главное военно-строительное управление №12») в 2013 году в ходе строительства пункта погрузки причала в ЗАТО г.Североморск использовали бывшие в употреблении материалы с подложными сертификатами качества. В результате преступных действий государству причинён ущерб на сумму 56 млн рублей.