Возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом четырёх моряков на промысле в Норвежском море

Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом четырех моряков, находящихся на промысле в Норвежском море по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

Как сообщает пресс-служба управления, по данным следствия, 13 июля 2017 года около 11 часов, при нахождении судна «Капитан Сулимов» на промысле в Норвежском море в помещении рыбомучной установки обнаружено задымление. В указанное помещение вошли четыре члена экипажа без изолирующих дыхательных аппаратов, которые в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу.

Расследование уголовного дела продолжается.