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Мурманская область. Арктика13.12.19 09:13

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт. По предварительным данным, 12 декабря 2019 года  при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

На место происшествия под руководством и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России Павла Выменца выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

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