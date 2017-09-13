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Мурманская область. Арктика13.09.17 09:23

Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Кольском заливе

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту наличия на поверхности акватории водного объекта – Кольского залива Баренцева моря в районе дома № 10 по ул. Привокзальная в Коле нефтяной пленки.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в рамках расследования было установлено, что в акваторию Кольского залива, являющегося рыбохозяйственным водным объектов высшей категории, со стороны береговой полосы в районе дома №10 по ул. Привокзальная были сброшены жидкие материалы нефтепродуктов, в результате чего на поверхности водного объекта образовалось нефтяное пятно, которое в период отлива сместилось в сторону Мурманска.

Указанные действия неустановленного лица привели к загрязнению поверхностных вод водного объекта, что повлекло существенный вред животному и растительному миру, а также рыбным запасам Российской Федерации, чем причинило существенный вред на сумму не менее чем 250 тысяч рублей.

Для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела материалы проверки направлены прокурором района начальнику ОМВД России по Кольскому району.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

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