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Мурманская область. Арктика21.08.17 16:48

Возбуждено уголовное дело против руководителя ЧОО «Беркут51», задолжавшего работникам около 400 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью частной охранной организации «Беркут51» по факту полной невыплаты заработной платы работникам в городе Мурманске (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным следствия, директор общества в нарушение указанных выше норм закона с марта 2017 года умышленно не выплачивал заработную плату, в результате чего сумма задолженности перед работниками организации составила не менее 400 тысяч рублей, которые до настоящего времени не выплачены. Таким образом, были существенно нарушены охраняемые государством права граждан на получение вознаграждения за труд, что поставило их в тяжелую жизненную ситуацию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на возмещение причинённого потерпевшим ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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