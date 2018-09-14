Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «МИРСТРОЙ» по факту полной невыплаты заработной платы работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным следствия подозреваемый, в период времени с 30 июля 2017 года по настоящее время, действуя из корыстной и личной заинтересованности, умышленно не выплатил заработную плату двум работникам общества в сумме свыше 130 тысяч рублей, чем существенно нарушил охраняемые государством законные права и интересы на получение вознаграждения за труд, поставив их в тяжелую жизненную ситуацию.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято по результатам процессуальной проверки, проведенной по заявлениям потерпевших, обратившихся в интернет-приёмную Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в ходе расследования будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства. Кроме того, следствием будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Расследование уголовного дела продолжается.