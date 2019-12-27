Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Умбы, подозреваемого в убийстве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Умбы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 24 декабря текущего года местный житель, 1958 года рождения, находился в квартире одного из домов по улице Совхозная посёлка Умбы Терского района у своей знакомой, 1960 года рождения. В ходе распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошёл бытовой конфликт. Подозреваемый, вооружившись топором, причинил им потерпевшей телесные повреждения в виде рубленных ран головы.

Тело женщины в помещении кухни обнаружил местный житель, который в тот же день зашёл к ней в гости.

После получения сообщения на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СК России и сотрудников полиции. В квартире зафиксирована обстановка, изъяты следы преступления, а также предполагаемое оружие преступления – топор.

Благодаря грамотной работе следователей и сотрудников подразделения уголовного розыска полиции в кратчайший срок установлены обстоятельства произошедшего, злоумышленник задержан.

В настоящее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.