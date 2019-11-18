Воздух станет чистым. КГМК сократит выбросы в 7 раз

Планы о закрытии двух цехов - плавильного в посёлке Никель и металлургического в городе Мончегорске - были озвучены на встрече руководства компании с инвесторами в Лондоне.

Это экологически проблемные активы. Ожидается, что после закрытия цехов будут сведены к нулю выбросы на границе с Норвегией (посёлок Никель) и до минимума снизится воздействие на окружающую среду в Мончегорске.

Уже по итогам 2020 года там планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению показателями 2015 года, и в 7 раз по итогам 2021 года.

При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании (в силу относительно невысокой эффективности этих переделов и возможности использования полупродуктов на других площадках). При этом озвучена информация, что медерафинировочные мощности в Мончегорске ждёет модернизация.

«Дорожная карта» предстоящих процессов разрабатывается, при этом менеджеры «Норникеля» особенно подчеркнули, что всем сотрудникам закрывающихся активов будет предложена альтернатива: переобучение за счёт компании, трудоустройство и работа на других производственных площадках «Норникеля» или в нашем регионе. Также будут предусмотрены значительные денежные компенсации.

По мнению экспертов, предпринятые шаги помогут диверсифицировать экономику Мурманской области - сделать привлекательным с точки зрения экологии и развития туристического бизнеса.