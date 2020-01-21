Возможно закрытие проезда по региональным дорогам

Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с ухудшением погодных условий 22 января возможно закрытие проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Кола - Серебрянские ГЭС» и «Автоподъезд к селу Териберка».

Специалисты рекомендуют при планировании поездок уточнять информацию на сайте организации www.madroad.ru и по телефонам диспетчерской службы: 214-070, 250-808.