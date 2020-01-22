Возможности «налогового кошелька» расширились

В 2019 году более тысячи налогоплательщиков Мурманской области заплатили почти 3 млн рублей единым налоговым платежом. Из них почти 2 млн рублей были перечислены в счёт уплаты имущественных налогов физических лиц.

Упрощенный порядок уплаты имущественных налогов в виде единого налогового платежа был реализован в прошлом году. Он является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов. С 2020 года перечень налогов, в счёт исполнения обязанности которых может быть перечислена сумма единого налогового платежа, дополнен налогом на доходы физических лиц.

«Денежные средства, которые гражданин перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью единого налогового платежа, зачисляются на соответствующий счёт Федерального казначейства, – поясняет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина. – При наступлении срока уплаты имущественных налогов соответствующие суммы будут перечислены в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения. Эту процедуру налоговые органы проводят самостоятельно, что позволяет избежать ошибок при заполнении платёжных поручений гражданами».

В первую очередь сумма единого налогового платежа зачисляется в счёт погашения недоимки или задолженности по соответствующим налогам. Если все налоговые обязательства исполнены в срок, то зачет будет производиться в счёт предстоящих платежей в течение 10 дней: со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее; со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового уведомления.

Все операции отображаются в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Чтобы пополнить электронный кошелёк северяне могут воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России или своим «Личным кабинетом».