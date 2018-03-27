Возможности портала отраслевой системы мониторинга продемонстрировали в Мурманске

В Мурманске стартовал двухдневный семинар-совещание по вопросам внедрения портала отраслевой системы мониторинга (ОСМ). Будущие пользователи этого портала – рыбопромышленники и представители территориальных управлений Росрыболовства наглядно убедились в работоспособности, простоте и широком функционале готового продукта.

Сотрудники Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), являющиеся разработчиками портала, в первый день семинара продемонстрировали структуру сайта, его разделы и подразделы, показали возможности личного кабинета авторизированного пользователя.

Формат семинара позволяет каждой категории пользователей отраслевой системы мониторинга рассмотреть программный продукт с разных сторон, внести предложения по усовершенствованию и доработке портала для удобства пользования.

В рамках встречи обсуждены возможности формирования и рассмотрения заявок на оформление разрешений для добычи (вылова) водных биоресурсов, а также передачи оперативной и статистической отчётности по форме 1-П (Рыба).

На второй день семинара, на 27 марта, запланирована демонстрация перехода с портала к подсистемам ОСМ: ПК Аналитика и модуль картографии, а также возможность заключения договора на услуги ФГБУ «ЦСМС» из личного кабинета.