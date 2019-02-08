Возможный вылов северной креветки в Баренцевом море рекомендовано увеличить до 90 тысяч тонн

7-8 февраля в Тверской области проходит выездное заседание Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при заместителе Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителе Федерального агентства по рыболовству.

«Завершилось объединение всех бассейновых институтов. Это даёт нам много преимуществ и с точки зрения повышения эффективности, увеличения финансирования, и с точки зрения отстаивания позиций отраслевой науки», – отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, начиная заседание, где был рассмотрен вопрос освоения северной креветки в Баренцевом море. Как отметил директор по научной работе ФГБНУ «ВНИРО» Олег Булатов, максимальный вылов российскими рыбаками северной креветки был зафиксирован в 2000 году – около 20 тысяч тонн. После снижения объемов добычи и перерыва, промысел был возобновлен, и в течение последних пяти лет демонстрирует устойчивую положительную динамику, а в 2018 вылов достиг 11 тыс. тонн.

Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС) дает рекомендацию по возможной величине вылова северной креветки в 2019 году в Баренцевом море на уровне 70 тысяч тонн. При этом величина максимального устойчивого улова северной креветки по расчетам ИКЕС составляет 338 тысяч тонн. «Состояние популяции креветки достаточно устойчивое, запас стабилен и может выдержать большую промысловую нагрузку», – отметил ученый. Специалисты ВНИРО, оценив возможные риски, рекомендуют увеличить вылов креветки до 90 тысяч тонн. Совет директоров одобрил предложенную цифру.

Рассмотрен также вопрос об изменении перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Основаниями для включения в список квотируемых видов является: освоение рекомендованного объёма добычи вида в районе вылова в течение трёх лет подряд на уровне более 70% ежегодно; снижение запаса в течение последних двух лет на 20% и более ежегодно (за исключением видов водных биоресурсов, жизненный цикл которых не превышает три года); введение нового объекта в промысел и определение запаса вида водных биоресурсов в новых районах добычи в результате проведения научных исследований.