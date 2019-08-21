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Мурманская область. Арктика21.08.19 08:00

Возникла необходимость срочного принятия действенных мер по музеефикации первой атомной подводной лодки «К-3»

В Санкт-Петербурге на ледоколе «Красин» под председательством депутата Мурманской областной Думы Вячеслава Попова состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по морскому культурному и историческому наследию Морской коллегии при правительстве Российской Федерации. В обсуждении приняли участие более 40 представителей из разных регионов России. В повестке дня – отчёт об итогах заседания Морской коллегии, в ходе которого рассмотрен вопрос о музеефикации подводной лодки «К-З» «Ленинский Комсомол» и выработаны предложения для доклада Президенту РФ о положении дел в сфере морской деятельности.

«Особо хочу выделить необходимость срочного принятия действенных мер по практическому исполнению решения Морской коллегии о музеефикации первой атомной подводной лодки «К-3», принятому несколько лет назад. В настоящее время лодка приведена в безопасное состояние: загерметизирована, на плаву, отсек ядерно-энергетической установки вырезан. С моей точки зрения, это самая острая проблема. Потеря времени может привести к невыполнению принятого государственного решения», - подчеркнул Вячеслав Попов.

В отчёте также прозвучало, что комиссия добилась немалых результатов в сохранении исторических судов, изучении подводного наследия, развитии законодательной базы, требуемой для укрепления имиджа Российской Федерации как великой морской державы. В качестве примеров особо отмечены: сохранение крейсера «Аврора» и ледокола «Красин» в Санкт-Петербурге, последнего судна космической связи «Виктор Пацаев», музейного комплекса в парке Тушино в Москве,  последнего плавучего маяка в России «Ирбенский» в Калининграде, парусника «Херсонес» в Крыму, музеефикация первого в мире атомного ледокола «Ленин» в Мурманске и ряд других.

Экспертами в сфере морского наследия также рассмотрены вопросы о подготовке предложений к российской части программы ЮНЕСКО «10-летие наук об океане» и актуальные правовые аспекты сохранения морского наследия.

Комиссией приняты решения о подготовке проекта реестра объектов морского культурного и исторического наследия для включения их Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; даны поручения министерствам и ведомствам. Так, Минобрнауки РФ по госзаданию на 2021-2022 гг. поручен поиск и исследование объектов подводного наследия; Минкультуры России – поддержание, сохранение и музеефикация уникального судна, обнаруженного на Онежском озере в Вытегорском районе Вологодской области. Кроме того, выработаны предложения  по созданию музейно-выставочного и туристического центра в Арктике на базе полярной станции «Бухта Тихая», Земля Франца-Иосифа, а также разработаны дальнейшие шаги для скорейшего решения вопроса о музеефикации подводной лодки «К-З».

 

 

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