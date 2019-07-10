Возраст повысили – в развитии пенсионной системы надобность отпала

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое исключает госпрограмму «Развитие пенсионной системы» из соответствующего перечня. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «... позицию, касающуюся государственной программы Российской Федерации «Развитие пенсионной системы», исключить», – говорится в документе.

Данную программу так и не смогли утвердить. На портале госпрограмм её статус «находится в стадии разработки».

- Все ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы, которая должна быть адекватной современному экономическому развитию Российской Федерации и соответствовать международным стандартам, урегулированы Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, - прокомментировали РИАН в Минтруде.

Согласно сообщению, финансовое обеспечение пенсионной системы урегулировано бюджетным законодательством страны. Им ежегодно предусматривается финансирование всех публичных обязательств РФ по государственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию за счет средств федерального бюджета и бюджета ПФР.

- Таким образом, каких-либо дополнительных стратегических и методологических инструментов для развития пенсионной системы Российской Федерации не требуется, - уверены в министерстве.