Возросшая в последние годы грозовая активность негативно сказывается на электроснабжении промышленных предприятий региона
На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Мурманской области (ШОБЭС), которое прошло под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры, было отмечено, что возросшая в последние годы грозовая активность негативно сказывается на электроснабжении промышленных предприятий региона. Воздействие грозовых фронтов на линии электропередачи периодически приводит к просадкам напряжения на электрооборудовании.
Кроме того, крупные промышленные предприятия при проведении модернизации производства, внедрении современных технологий и установке нового, более точного и более чувствительного оборудования не всегда учитывают необходимость модернизации своих внутренних систем электроснабжения. Поэтому просадки напряжения, которые на линиях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» при действии автоматических защит длятся лишь десятые доли секунды, могут приводить к достаточно длительным перерывам в производственном цикле у самих потребителей.
Как отметил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Северо-Запада» Денис Ягодка, энергокомпания планирует реализацию значительного перечня мероприятий на оборудовании филиала «Колэнерго». В ближайшей перспективе – проведение обследований ЛЭП, питающих ключевые производственные мощности региона, выявление «узких» мест, корректировка инвестиционных и ремонтных планов с учетом необходимости совершенствования грозовых защит на оборудовании.
Энергетики и представители крупных региональных потребителей договорились на заседании ШОБЭС о тесном взаимодействии в рамках рабочих групп, созданных для решения совместных задач по повышению надежности электроснабжения предприятий.
Комментируя итоги заседания штаба, директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин отметил, что обеспечение надёжного электроснабжения потребителей, в том числе - крупных промышленных предприятий, всегда будет приоритетной задачей для энергокомпании. «Мы будем не просто участвовать в этой, необходимой всем совместной работе, но и при необходимости готовы оказать любую профессиональную помощь нашим коллегам-энергетикам, работающим в крупнейших добывающих и перерабатывающих компаниях Мурманской области», - подчеркнул он.