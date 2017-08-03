На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Мурманской области (ШОБЭС), которое прошло под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры, было отмечено, что возросшая в последние годы грозовая активность негативно сказывается на электроснабжении промышленных предприятий региона. Воздействие грозовых фронтов на линии электропередачи периодически приводит к просадкам напряжения на электрооборудовании.

Кроме того, крупные промышленные предприятия при проведении модернизации производства, внедрении современных технологий и установке нового, более точного и более чувствительного оборудования не всегда учитывают необходимость модернизации своих внутренних систем электроснабжения. Поэтому просадки напряжения, которые на линиях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» при действии автоматических защит длятся лишь десятые доли секунды, могут приводить к достаточно длительным перерывам в производственном цикле у самих потребителей.

Как отметил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Северо-Запада» Денис Ягодка, энергокомпания планирует реализацию значительного перечня мероприятий на оборудовании филиала «Колэнерго». В ближайшей перспективе – проведение обследований ЛЭП, питающих ключевые производственные мощности региона, выявление «узких» мест, корректировка инвестиционных и ремонтных планов с учетом необходимости совершенствования грозовых защит на оборудовании.

Энергетики и представители крупных региональных потребителей договорились на заседании ШОБЭС о тесном взаимодействии в рамках рабочих групп, созданных для решения совместных задач по повышению надежности электроснабжения предприятий.

Комментируя итоги заседания штаба, директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин отметил, что обеспечение надёжного электроснабжения потребителей, в том числе - крупных промышленных предприятий, всегда будет приоритетной задачей для энергокомпании. «Мы будем не просто участвовать в этой, необходимой всем совместной работе, но и при необходимости готовы оказать любую профессиональную помощь нашим коллегам-энергетикам, работающим в крупнейших добывающих и перерабатывающих компаниях Мурманской области», - подчеркнул он.