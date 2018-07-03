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Мурманская область. Арктика03.07.18 13:48

Возрождается «Сказка»

Сегодня глава администрации города Мурманска в рамках традиционного объезда проверил ход реконструкции комплекса семейного отдыха «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семёновского озера.

Детский городок был построен в 1986 году. По просьбам мурманчан летом 2016 года городские власти приняли решение возродить зону отдыха для юных северян. Проект будущего парка был представлен на всеобщее обозрение для обсуждения и внесения предложений. Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постарались максимально учесть пожелания жителей города. Сегодня здесь полным ходом идет строительство нового современного парка развлечений.

Согласно проекту реконструкции объект превратится в многофункциональный комплекс для детей и подростков. Будут применены решения на уровне последних достижений отечественного и зарубежного паркостроения. Территория комплекса выстраивается с учетом рельефа местности и максимального сохранения зеленых насаждений.

– Конечно, это будет отличное место для отдыха детей разных возрастов. Работа очень большая и серьезная. Все обсуждения и критика проекта идут на пользу, – поделился Андрей Сысоев. – На прошлой неделе в Мурманск приезжала делегация от Палаты молодых законодателей при Совете  Федерации. Эти специалисты –  авторы многих серьезных проектов, которые уже воплощены в жизнь в различных городах России – очень внимательно познакомились с проектами благоустройства, которые реализованы в столице Заполярья, а также с тем, что еще предстоит сделать. Гости дали положительную оценку нашей работе, что еще раз подтверждает, что мы придерживаемся верного направления.

В детском городке появится сцена, где будут проходить крупные детские праздники и тематические мероприятия. Предусмотрено несколько функциональных зон: игровые зоны для детей разных возрастных категорий, парковая зона с прогулочной аллеей и местами отдыха. Каждый участок станет самостоятельным комплексом отдыха с ярко выраженной планировочной структурой, ландшафтной организацией и соответствующими архитектурными элементами, имеющими характерную тематику.

От дороги комплекс семейного отдыха будет огражден стилизованной крепостной стеной с башнями, на территории расположатся 64 сказочные фигуры, «Каменная река» с мостиками, системы освещения и видеонаблюдения, пост охраны и парковка.

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