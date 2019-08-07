Возведено около 50% железнодорожной ветки Выходной – Лавна

Реализация проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла идёт по графику. В рамках первого этапа проекта – строительства железнодорожной ветки Выходной – Лавна – выполнено работ на сумму более 20 млрд рублей при общей стоимости государственного контракта 41,5 млрд. Строительная готовность 46-километровой ветки составляет 48%. Эти данные были приведены сегодня на заседании рабочей группы по реализации проекта, которое провёл глава Мурманской области Андрей Чибис.

Участники совещания детально обсудили реализацию энергетической составляющей проекта, связанную со строительством подстанций и линий электропередачи. Работы также идут по графику. Врио губернатора Андрей Чибис поручил своему заместителю Евгению Никоре координировать ход решения ряда проблемных вопросов. Особое внимание было уделено согласованию стыковки подачи электроэнергии к началу опытной эксплуатации железнодорожной ветки в октябре следующего года. Как подчеркнул глава региона, срок должен быть выверен до дня.

«Проект – стратегический для страны. Все дискуссии должны быстро завершаться, чтобы ничто не мешало завершению работ», – отметил Андрей Чибис, напомнив, что реализация проекта находится под личным контролем заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.