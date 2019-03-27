Возвращаем лотки и торговые фургоны на улицы города?

В Мурманске проходит круглый стол по вопросам правового регулирования организации нестационарной торговли. Мероприятие инициировано комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству совместно с администрацией города Мурманска.

В работе круглого стола принимают участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Мурманской областной Думы, Правительства Мурманской области, главы муниципальных образований Мурманской области, а также предприниматели.

Открыл мероприятие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Более месяца назад в нижнюю палату парламента был внесён законопроект о регулировании нестационарной торговли на территории нашей страны. Он затрагивает и органы власти, и бизнес-сообщество, и простых граждан, которые пользуются услугами и товарами этого сегмента, – пояснил Алексей Веллер. – Документ сейчас находится в тщательной проработке, касается огромного количества людей, именно поэтому важно вместе его обсудить и выработать консолидированную позицию. Необходим разумный баланс интересов всех сторон.

В рамках круглого стола активно обсуждается ситуация повсеместного развития крупного торгового бизнеса. В то время как малые форматы предпринимательства именно в силу недостаточного правового регулирования оказываются буквально не у дел.

– Настал момент, когда взаимоотношения бизнеса и власти всех уровней должны быть четко сформулированы, – прокомментировал заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, системной цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Лобанов. – Мы должны детально прописать понятные правила игры и создать все условия для спокойного и долговременного взаимодействия.

Важность всестороннего обсуждения подобных вопросов отметил и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

– Одна из главных задач – сделать все, чтобы на нашей территории было удобно работать, – сказал глава региона, призвав предпринимателей к открытому конструктивному диалогу.

– Нестационарной торговле – особое внимание. Важно организовать её с учётом современных требований, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Необходимо предусмотреть все условия функционирования таких объектов: от санитарных до архитектурных. Все они должны органично вписаться в облик нашего города.

Работа круглого стола продолжается. Предложения региона по внесению изменений в законопроект, принятые по итогам обсуждения, будут направлены в федеральный центр.