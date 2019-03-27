Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптерСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.03.19 16:25

Возвращаем лотки и торговые фургоны на улицы города?

В Мурманске проходит круглый стол по вопросам правового регулирования организации нестационарной торговли. Мероприятие инициировано комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству совместно с администрацией города Мурманска.

В работе круглого стола принимают участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Мурманской областной Думы, Правительства Мурманской области, главы муниципальных образований Мурманской области, а также предприниматели.

Открыл мероприятие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Более месяца назад в нижнюю палату парламента был внесён законопроект о регулировании нестационарной торговли на территории нашей страны. Он затрагивает и органы власти, и бизнес-сообщество, и простых граждан, которые пользуются услугами и товарами этого сегмента, – пояснил  Алексей Веллер. – Документ сейчас находится в тщательной проработке, касается огромного количества людей, именно поэтому важно вместе его обсудить и выработать консолидированную позицию. Необходим разумный баланс интересов всех сторон.

В рамках круглого стола активно обсуждается  ситуация повсеместного развития крупного торгового бизнеса. В то время как малые форматы предпринимательства именно в силу недостаточного правового регулирования оказываются буквально не у дел.

– Настал момент, когда взаимоотношения бизнеса и власти всех уровней должны быть четко сформулированы, – прокомментировал заместитель директора  Департамента развития внутренней торговли, системной цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Лобанов. – Мы должны детально прописать понятные правила игры и создать все условия для спокойного  и долговременного взаимодействия.

Важность всестороннего обсуждения подобных вопросов отметил и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

– Одна из главных задач  – сделать все, чтобы на нашей территории было удобно работать, – сказал глава региона, призвав предпринимателей к открытому конструктивному диалогу.

– Нестационарной торговле – особое внимание.  Важно организовать её с учётом современных требований, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Необходимо предусмотреть все условия функционирования таких объектов:  от  санитарных до архитектурных. Все они должны органично вписаться в облик нашего города.

Работа круглого стола продолжается. Предложения региона по внесению изменений в законопроект, принятые по итогам обсуждения, будут  направлены в федеральный центр.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Константин
27.03.19 12:31
Реформа ЖКХ показана во всей красе - современный квадрокоптер летает, а два мужика древними лопатами снег сталкивают!
Комментарий к новости:Для расследования ЧП во время схода наледи, в результате которого была травмирована мурманчанка, применяли даже квадрокоптер
Зинаида Никонова
27.03.19 10:46
какой реаниматор к нам приехал! Ну, прям всех вылечит, всем диагноз на профпригодность поставит!! Душечка-лапушечка!!!
Комментарий к новости:Реанимация: 10 дней на подготовку конкретных предложений по улучшению ситуации в здравоохранении региона
Зинаида Никонова
27.03.19 09:59
ну, прям волшебник на голубом вертолёте к нам прилетел! Богу бы в уши благие слова Чибиса!
Комментарий к новости:Рыбной отраслью займёмся предметно – Андрей Чибис
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин держатся на одном уровне-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 42 копейки, евро – почти на 14 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыШтамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии - ПФР
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 246 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика