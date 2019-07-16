Вперед, на Северный полюс!

Сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области примут участие в экспедиции на Северный полюс с целью установки на вершине Земли штандарта спасательного ведомства. Путешествие состоится в рамках празднования 370-летия со дня образования пожарной охраны России и 100-летия пожарной охраны на Мурмане.

Билеты на круиз являются подарком компании в честь двойного юбилея огнеборцев.

В течении почти двух недель сотрудники МЧС преодолеют Северный Ледовитый океан на борту одного из самых мощных в мире ледоколов - «50 лет Победы».

Акция направлена на укрепление престижа спасательного ведомства. В ходе путешествия участники побывают на Земле Франца-Иосифа - мире паковых льдов, вулканических гор, айсбергов и неизведанной природы.

Экспедиция из Мурманска на Северный полюс по праву считается одной из самых эксклюзивных – только в рамках этого тура туристы могут посетить эти заповедные места.