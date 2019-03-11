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Мурманская область. Арктика11.03.19 11:30

Впервые атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» пришвартовался в морском порту Архангельска

Лоцманы Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» 6 марта в ледовых условиях успешно выполнили уникальную лоцманскую проводку атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» в морской порт Архангельск и швартовку его к причалам №№ 2 и 3.

Протяженность лоцманской проводки лихтеровоза составила 18,8 морских миль.

В целях обеспечения безопасной проводки лихтеровоза, длиной более 260 метров и шириной 32 метра, ледоколом «Диксон» Архангельского филиала была проведена обработка ледового канала на всем протяжении проводки от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района «Экономия» морского порта Архангельск, где было ошвартовано судно.

В процессе лоцманской проводки лихтеровоза в районе «Экономского треугольника», где осуществлялась раскантовка судна, ледоколом «Капитан Чадаев» Архангельского филиала был взломан лед, чтобы создать достаточное пространство битого льда для безопасного маневра лихтеровоза. Непосредственно перед швартовкой лихтеровоза у причалов №№ 2 и 3 ледоколами Архангельского филиала также была выполнена околка льда, чтобы обеспечить безопасную постановку судна к причалам.

В истории морского порта Архангельск это первый заход судна, имеющего столь значительные размеры. Успешная реализация сложной лоцманской операции была бы невозможной без предварительного математического навигационного моделирования захода судна этого типа в морской порт Архангельск, которое выполнили специалисты ФГУП «Крыловский государственный научный центр» совместно с лоцманами Архангельского филиала.

После завершения погрузки в морском порту Архангельск атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» направится в пункт назначения – морской порт Сабетта, куда доставит генеральный груз, сообщает пресс-служба «Росморпорта»

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