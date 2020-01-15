Впервые мурманский школьник вышел в финал Общероссийской олимпиады школьников «Наше наследие»

Денис Сахаров, восьмиклассник мурманской школы № 53, вышел в финал Общероссийской олимпиады школьников «Наше наследие» для учащихся 7-8 классов. Состязание пройдёт 24-26 января в Волгограде.

Олимпиада нацелена на изучение отечественной истории и культуры, объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия. Для заданий блока «Эрудиция» и сопутствующих олимпиаде проектных заданий каждый год подбирается важная историческая тема. В 2019/2020 учебном году основная тема – Великая Отечественная война. В олимпиаде принимают участие учащиеся 2-11-х классов образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы.

«Наше наследие» – это межпредметная олимпиада, ориентированная на выявление одаренных детей независимо от сферы их особых предметных талантов. Задания, разбитые на различные блоки, позволяют школьникам продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоминания, в эрудиции, в скорости мышления при решении логических задач и анализе текстов.

В Мурманской области олимпиаду проводит региональное министерство образования и науки при участии Института развития образования Мурманской области, отделов образования и катехизации Мурманской и Мончегорской и Североморской епархий Русской православной церкви.